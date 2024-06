Es ist ein Quader aus Glas – darin zu sehen sind zwei umgeworfene Ziegelsteine. Sie symbolisieren die Tresen jener Geschäfte, deren Eigentümer eilig alles hinter sich lassen mussten. Gleich wie in vielen anderen steirischen Städten lebten auch in Knittelfeld jüdische Familien, die mit Beginn des NS-Regimes aus der Stadt flohen oder zwangsdeportiert wurden. Darunter fanden sich auch Geschäftsleute, die ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen mussten. Um sich ihrer zu erinnern, ihrer Vertreibung oder sogar Ermordung, fertigten Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Knittelfeld auf Anregung der Stadtgemeinde insgesamt drei Entwürfe für ein Denkmal an.