Mit einem Cover auf der deutschen „Vogue“ will die Zeitschrift die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ehren. Das Heftcover der Doppelausgabe für Juli und August wird die 102-Jährige in einem roten Mantel zeigen, wie die Zeitschrift am Montag mitteilte.

Insgesamt viermal habe sich die Redaktion für ein mehrseitiges Porträt mit Friedländer getroffen und mit ihr über die Schrecken des Nationalsozialismus, ihre Rückkehr nach Deutschland und ihr Engagement als Holocaust-Überlebende gesprochen.

Die Ausgabe stehe unter dem Motto Liebe. „Die positivste Person, die ich kenne, ist in dieser Ausgabe auf unserem Cover“, sagte „Vogue“-Chefin Kerstin Weng laut Mitteilung über Friedländer. „Vielen ist sie als Holocaust-Überlebende bekannt, doch sie hat nicht nur die Nazis überstanden, sondern auch Verrat und Verlust. Sie hätte jeden Grund, verbittert zu sein, bleibt aber aufgeschlossen, lässt sich auf keine Seite ziehen.“

Friedländer ist eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen der Verfolgung und Ermordungen von Jüdinnen und Juden während der Nazi-Zeit. Für ihre Arbeit gegen das Vergessen ist sie bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Die Doppelausgabe soll ab dem 22. Juni erhältlich sein.

Aus Margot Friedländers direkter Familie hat niemand außer ihr den Holocaust überlebt. Dennoch ist sie mit fast 88, nach dem Tod ihres Mannes und nach vielen Jahrzehnten in New York, wieder zurück in ihre alte Heimat gezogen, nach Berlin. In das Land der Täter. „Hass ist mir fremd“, sagt sie. 2021 kam ein Buch heraus, in dem über persönliche Geschichten, den Schrecken und die Lehren der NS-Zeit spricht.