Großer Bedarf an Hilfe im Alltag: „Die Leute brauchen das!“
Erst kürzlich zeigte eine österreichweite Studie auf: Etwa jeder Fünfte über 65-Jährige in Österreich hat Schwierigkeiten mit Aktivitäten im Alltag. Kann man nicht auf die Familie zurückgreifen, unterstützen im Bezirk Weiz etwa eine Online-Nachbarschaftshilfe und ein „Max für alles“.
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