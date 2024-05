Die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ will in Graz mit dem „Nazi-Mief“ aufräumen, wie es Grün-Politiker Tristan Ammerer am Donnerstag im Sitzungssaal des Gemeinderates formulierte. Das mache man durch Umbenennung so mancher Straße, die nach Personen mit Nazi-Vergangenheit benannt waren (Max Mell, Kernstock, Dr. Muck), und indem man sich von problematischen Ehrenbürgern wie Hans Kloepfer und Karl Böhm distanzieren will.