Die Dr. Muck-Anlage bei der Oper wird künftig nach Ella Flesch benannt, aus der Max-Mell-Allee wird die Oktavia-Aigner-Rollet-Allee. Und die Kernstockgasse hört bald auf den Namen von Maria Stromberger. Darauf hat sich das „Beratungsgremium“ der Stadt in der Sitzung am Mittwoch geeinigt. In dem Gremium sitzen Vertreter politischer Parteien und die Experten Barbara Stelzl-Marx und Uwe Baur.