Was 2014 mit der Einrichtung einer 14-köpfigen Historikerkommission begann, sorgt demnächst dafür, dass die Grazer Stadtpläne umgeschrieben werden. Die Kernstockgasse im Bezirk Gries, benannt nach dem umstrittenen Dichter Ottokar Kernstock, aus dessen Feder unter anderem das Hakenkreuzlied stammt, erhält mit 1. Februar einen neuen Namen. Der kurze Straßenzug wird in Zukunft Maria-Stromberger-Gasse heißen. Die Stadt hält damit die Erinnerung an eine Frau hoch, die als Krankenschwester in Auschwitz Widerstand leistete und Leben rettete.