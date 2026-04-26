Das Jahr 2026 gilt als universelles „Jahr 1“, was für Neuanfänge und Wachstum steht. Die Zahl 2 steht für Partnerschaft, Harmonie und emotionale Verbundenheit. Genau diese Punkte scheinen ideal für Hochzeiten, welche gerne im Sommer oder Herbst und vor allem an Samstagen gefeiert werden. Mittlerweile verteilen sich die Hochzeiten von Mai bis Oktober, wobei auch die Nachfrage für Trauungen in den Wintermonaten durchaus gestiegen ist.

Standesamtliche Hochzeit im Stift Eberndorf © Fotografie Froidl Marlies

Einige beliebte Daten, vor allem jene, die sich schön lesen, fallen in diesem Jahr auf einen Samstag: 06.06., 20.06., 08.08., 10.10. oder 12.12. Das zeigen die aktuellen Hochzeitstermine, die bereits bei den Standesämtern im Bezirk Völkermarkt gebucht sind. Im Standesamt Griffen sind aktuell der 06.06., der 26.06. und der 10.10. von Brautpaaren „reserviert“. „Der 06.06. ist tatsächlich bereits seit längerer Zeit ausgebucht, hier haben sich die Paare den Termin bereits Monate im Voraus gesichert. Auch der 26. Juni ist sehr gefragt“, weiß die Eberndorfer Standesbeamtin Daniela Taschek, deren Gemeinde auch die Standesämter St. Kanzian am Klopeiner See und Bad Eisenkappel/Železna Kapla als Karenzvertretung bearbeitet. Auch in Völkermarkt sind bereits Trauungen für den 6. Juni reserviert, ebenso in Sittersdorf/Žitara vas, Diex und Ruden.

Heiraten in der alten Meierei © Silvana Leitgeb

Die standesamtlichen Trauungen finden meist in den Trausälen der Gemeinden statt, können jedoch auch auf andere Orte ausgeweitet werden. So kann in Griffen am Schlossberg, in Völkermarkt im Bürgerlustpark, im Stift Eberndorf/Dobrla vas, in Bleiburg/Pliberk in der alten Meierei und auf der Petzen auf der Aussichtsplattform, am Gipfelkreuz oder bei Schlechtwetter im Geo.Dom geheiratet werden. Die Gemeinden Diex und Gallizien bieten zusätzlich standesamtliche Trauungen an Wunschorten an. „Grundsätzlich kann fast überall standesamtlich geheiratet werden, wenn bestimmte gesetzliche Grundlagen eingehalten werden und der Ort angemessen ist. Wir hatten auch Trauungen vor dem Gemeindeamt oder zu Hause am Hof. Großteils wird jedoch im Trauungssaal geheiratet, Außentrauungen bleiben die Ausnahme, da sie mit höheren Kosten verbunden sind“, informiert Michaela Hassler von der Gemeinde Diex.

An großer Beliebtheit erfreuen sich mittlerweile „freie Trauungen“: individuell gestaltete, nicht-rechtliche Hochzeitszeremonien, die unabhängig von Standesamt oder Kirche stattfinden. Auch wenn kirchliche Hochzeiten nach wie vor beliebt sind, entscheiden sich viele mittlerweile für andere Alternativen. Denn bei „freien Trauungen“ kann überall geheiratet werden, egal ob unter dem Lieblingsbaum, zuhause oder mitten in den Bergen.

Freie Trauungen

Für diese Art der Trauung werden Trauredner mit ins Boot geholt. Eine von ihnen ist Tatjana Kraut-Themel, die seit letztem Jahr neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Standesbeamtin in Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku, mit „Tatjanas Wortreise“ Brautpaare an ihrem Hochzeitstag begleitet. „Ich habe schon über 80 Brautpaare in den Hafen der Ehe geführt und schnell gemerkt, dass ich das gerne mache – Menschen im Herzen zu berühren“, schwärmt die 34-Jährige. Als sie im Vorjahr ein Paar auf der Petzen getraut hat, kamen Gäste auf sie zu, ob sie Traurednerin bei ihrer freien Trauung sein wolle. Kraut hat zugesagt und sich um die Ausbildung gekümmert.

Traurednerin Tatjana Kraut-Themel © Johannes Bek | Gsichtskropfen_photography

Mittlerweile darf sie sich zertifizierte freie Rednerin nennen. „Freie Rednerin zu sein ist eine Herzenssache. Man kann sich viel mehr Zeit nehmen, die Rede persönlicher und lebendiger gestalten und auf das Paar individuell eingehen“, sagt Kraut-Themel. Nach der Anfrage des Brautpaares kommt es zum kostenlosen Erstgespräch. „Da merkt man dann schnell, ob die Chemie stimmt. Es soll sich so anfühlen, als würde man sich schon ewig kennen. Zum Glück war das bis jetzt immer der Fall“, freut sich Kraut-Themel, die auch Kinderwillkommensfeste und Trauerfeiern mit ihren Worten begleitet. Acht bis vier Wochen vor der Trauung findet ein intensives Zweitgespräch statt, das durchaus mehrere Stunden dauern kann. „Dabei lerne ich ihre Werte, ihre Geschichte und all die Besonderheiten kennen. Am schönsten ist es, wenn die Rede emotional, humorvoll und leicht ist und sich für das Brautpaar zu 100 Prozent nach einem ‚wir‘ anfühlt“, so Kraut-Themel.

Freie Trauung mit Tatjana Kraut-Themel © Petra Nestelbacher

Im Schnitt dauert bei ihr eine Trauung 45 Minuten, je nachdem, wie viel eingebaut wird. Kraut-Themel ist es wichtig, dass die Gäste mit eingebunden werden, beispielsweise mit einer symbolischen Handlung wie einer Kiste mit Wünschen für das Brautpaar. Wenn die Trauung zuhause stattfindet, wird auch gerne ein Baum gepflanzt. Kraut-Themel selbst hatte ihre freie Trauung zuhause unter einem Lindenbaum. „Ich merke durchaus, dass immer mehr freie Trauungen gewünscht sind. Auch bei den Orten gibt es eher einen Trend Richtung Ursprung. Dazu zählt entweder ein alter Stadl, Gutshof oder einfach die Natur.“ Melden kann man sich bei ihr unter 0660 4815787 oder hej@tatjana-freierednerin.at.

Schneiderin Trixi Stornig © KK/Privat

Zur perfekten Hochzeit zählt das passende Outfit. Für viele Brautkleider, nicht nur im Bezirk, zeigt sich Trixi Stornig verantwortlich, die ihr Geschäft in Völkermarkt und das Atelier in Mittertrixen betreibt. Für Hochzeiten kleidet die 54-Jährige auch Beistände, Mütter oder Omas, Kinder und Geschwister der Bräute ein. Für das Brautkleid wird beim Erstgespräch die Vorstellung besprochen, Maße genommen und eine Skizze angefertigt. „Danach begebe ich mich auf Materialsuche oder organisiere Musterproben zum Vorzeigen. Manchmal geht die Braut auch mit in das Stoffgeschäft. Nachdem alles entschieden wurde kommt es zur ersten Anprobe, wovon es bis zu drei geben kann bevor das Kleid fertig ist“, erklärt die Schneiderin.

Die Kleider reichen von der klassischen Prinzessin bis hin zum eher schlichten Modell. Vor allem einen Trend beobachtet Stornig: „Bräute bringen die alten Kleider von der Mama oder Oma mit, die sie gerne umnähen und adaptieren möchten. Wenn es machbar ist – der Zustand muss in Ordnung sein –, ist es für mich eine spannende und tolle Herausforderung. Es ist toll etwas Altem neues Leben einzuhauchen.“ Für die Anfertigung eines Kleides soll man sich mindestens sechs Monate im Voraus bei der Schneiderin melden.

Ein Moment bleibt Stornig besonders in Erinnerung: „Voriges Jahr durfte ich ein Brautkleid für eine Dame im Rollstuhl machen. Dabei muss man viele Dinge bedenken: Wie ziehe ich es an oder wie öffne ich es. Es muss alles perfekt an den Körper angepasst werden und trotzdem schön und elegant wie ein Brautkleid sein. Die Schleppe war dann an den Rollstuhl angepasst.“ Vor Kurzem war die Braut, Christina Holmes, auf einer Inklusionsmesse in Wien mit dem Kleid auf der Bühne.

Hochzeiten sind jedes Jahr beliebt, auch wenn das Jahr 2026 viele beliebte Daten bietet. Trends kommen und gehen, am wichtigsten ist jedoch, dass dieser Tag für das Brautpaar passt, egal ob traditionell oder nicht.