Rund 6,5 Millionen Euro fließen in St. Kanzian am Klopeiner See in der ersten Baustufe in das neue Bildungszentrum, das durch die bauliche Verknüpfung der Volksschule und des Kindergartens entsteht. Im neuen zweigeschossigen Verbindungstrakt mit einer Nutzfläche von insgesamt 1540 Quadratmetern, die je nach Bedarf flexibel von beiden aus den Nähten platzenden Bildungseinrichtungen genutzt werden kann, wird künftig der gemeinsame Küchen- und Speisenbereich angesiedelt sein.

„Es war eine schwere Geburt, denn aufgrund der hohen Kosten musste das ursprünglich größer geplante Projekt abgespeckt werden. Doch letztlich haben wir es gemeinsam geschafft, es zu finanzieren“, betonte Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) bei der Spatenstichfeier am 22. April, zu der er neben der neuen Gemeindereferentin des Landes, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ), unter anderen auch die Vizebürgermeister Oskar Preinig und Alois Lach (beide SPÖ), die Gemeindevorstände Daniela Kristof (SPÖ), Johannes Hobel und Bernhard Mori (beide ÖVP) sowie Gemeinderat Reinhard Mathes (Grüne) begrüßen konnte.

Ein zweigeschossiger Gelenkbau verknüpft die Volksschule und den Kindergarten in St. Kanzian am Klopeiner See künftig baulich miteinander © FREDIANI ARCHITEKTUR ZT-GMBH

Dem neuen Gelenkgebäude musste der rund um das Jahr 2000 an die denkmalgeschützte mehrgeschossige Volksschule aus den 1940er-Jahren angebaute Holzzubau weichen, in dem mehrere Klassen untergebracht waren, die nun während der Bauzeit bis August 2027 vorübergehend wieder im Schulgebäude Platz fanden. „Durch den Einbau eines Liftes in der Volksschule werden im neuen Bildungszentrum alle Ebenen barrierefrei begehbar sein“, berichtete die Architektin Barbara Frediani-Gasser, die nach dem Sieg beim Architektenwettbewerb mit der Planung beauftragt wurde.

Der rund um das Jahr 2000 als Holzkonstruktion errichtete Zubau bei der Volksschule wurde vor dem Spatenstich abgerissen © Petra Mörth

Finanziert wird das millionenschwere Bauvorhaben zum größten Teil mit Landesmitteln in der Höhe von rund 3,5 Millionen Euro. Neben von der Gemeinde selbst angesparten Rücklagen von rund 2,3 Millionen Euro fließen unter anderem auch rund 560.000 Euro vom Bund in den neuen Bildungscampus. „Das ist das bisher größte Projekt der Gemeinde St. Kanzian“, verdeutlichte Preinig als zuständiger Bildungsreferent die Dimension des Bauprojektes, auf dessen Realisierung er „stolz“ sei. Abschließend ergriff Lagger-Pöllinger das Wort: „Jede Investition in unsere Kinder ist eine Investition in die Zukunft“, betonte sie beim Spatenstich, an dem auch Volksschuldirektor Anton Kummer und AVS-Kindergarten-Leiterin Christine Neubersch teilnahmen.

In der zweiten und dritten Baustufe sollen zu einem späteren Zeitpunkt auch noch die Volksschule und der Kindergarten, der in den 1960er-Jahren errichtet wurde, saniert werden.