Josef Schachner ist keiner, der seine Forderungen oder Meinungen öffentlich lautstark vertritt. Vielmehr sucht er stets den Dialog und beginnt seine Sätze mit Bedacht. Doch wenn er sagt: „Es geht sich nicht mehr aus“, wird deutlich, dass ein Thema für ihn sehr wichtig ist.

Schachner sitzt in der Küche seines Bauernhofes in Fohnsdorf, den es seit Generationen gibt. Sein Großvater hat noch von Hand gemolken. Heute stehen 15 Kühe im Stall, es wird Heumilch geliefert. Morgens und abends treibt Schachner seine Kühe einen halben Kilometer lang durch den Ort auf die Weide. Ein kleiner Hof, ein klassischer Familienbetrieb. Einer von vielen, die das Bild im Murtal prägen. Und einer, der so nicht mehr weitermachen kann.

Derzeit 47 Cent pro Liter

Seit den 1980er-Jahren schreibt Schachner den Milchpreis mit, führt Buchhaltung über Jahrzehnte hinweg. Was dabei herauskommt, ist für ihn eindeutig. „Wir sind preislich dort, wo wir vor 30, 40 Jahren schon waren.“

Aktuell liegt der Milchpreis bei rund 47 Cent pro Liter, für konventionelle Milch. Vor ein paar Monaten waren es noch 63 Cent, ein Minus von 25 Prozent seit November. Gleichzeitig steigen die Kosten seit Jahrzehnten kontinuierlich, rechnet Schachner vor: „Die Sozialversicherung ist für Bauern seit 1987 um über 300 Prozent gestiegen, der Diesel um 400 Prozent.“ Grund für den aktuellen „Sinkflug“ ist ein Überangebot am Markt, eine hohe Milchanliefermenge bei den Molkereien in der gesamten EU.

Was Schachner stört, ist nicht nur der Preis. Es ist das Gefühl, nicht gehört zu werden. „Wir sind nur knapp drei Prozent der Bevölkerung. Uns hört keiner. Die Bevölkerung ist sich der existenzbedrohenden Lage nicht bewusst“, meint Schachner. Würde man die Inflation seit 2000 berücksichtigen, müsste der Milchpreis bei 1,10 Euro liegen, statt der aktuellen 47 Cent. „Mit dem Verkauf über den hofeigenen Milchautomaten und dem Kartoffelverkauf ab Hof erzielen wir noch angemessene Preise, doch dieser Verkauf betrifft nur einen geringen Anteil unserer Gesamtproduktion“, so der Fohnsdorfer.

Neuer Stall ab 500.000 Euro aufwärts

Während andere Branchen laut auftreten, bleibe die Landwirtschaft still. „Preiserhöhungen sind in den Medien sofort ein Thema, doch wenn es um Preissenkungen geht, bleibt die Berichterstattung aus. Selbst von der eigenen Interessenvertretung hört man wenig.“ Dazu kommen steigende Betriebskosten, politische Vorgaben, die den Druck weiter erhöhen. Die Anbindehaltung läuft aus, ein neuer Stall würde zwischen 500.000 und 700.000 Euro kosten. „Das kann ich nicht finanzieren, mit dem Milchpreis schon gar nicht.“

Die Alternative wäre Wachstum: Mehr Kühe, mehr Technik, vielleicht ein Melkroboter. Doch das sieht er kritisch.

„Dann habe ich Schulden, mehr Arbeit, und am Ende weiß ich trotzdem nicht, ob es sich ausgeht.“ Dabei ist der Beruf an sich für ihn nach wie vor etwas Besonderes. „Mit der Natur arbeiten, das ist etwas Schönes. Bauer zu sein, ist ein Privileg.“ Aber auch eines, das keine Pause kennt: 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, ohne Zuschläge, Kranken- und Urlaubsgeld.

Dass viele Betriebe aufgeben, wundert ihn nicht; dass junge Leute den Weg nicht mehr gehen wollen, versteht er.

Sein Sohn studiert an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er wird den Hof übernehmen, aber anders. „Er wird nicht mehr melken.“ Der Betrieb wird weitergeführt, Ideen gibt es schon. Die Milchproduktion dürfte jedenfalls enden. Für Schachner eine rechnerische Konsequenz, mehr nicht. „Ich freue mich, dass mein Sohn den Betrieb wertschätzt und übernimmt. Aber wenn wir als Gesellschaft nicht bald aktiv werden und umdenken, wird die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, und die Kulturlandschaft, in der wir leben, in Zukunft Geschichte sein.“