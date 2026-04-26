Am Ende geht ihnen die Zeit aus. Zwar liegt nun die technische Machbarkeitsstudie für den geplanten Ausbau des Fußballstadions in Liebenau – wo immer noch das Merkur-Logo hängt, obwohl der Sponsorvertrag längst ausgelaufen ist – vor, aus dem versprochenen Planungsbeschluss im Mai oder Juni wird aber wohl trotzdem nichts werden. Zu heikel ist das Vorhaben in Zeiten von Sparbudgets, zu unklar die Stimmungslage in der breiten Bevölkerung, um da einen politischen Kraftakt vor der Wahl am 28. Juni zu riskieren.

Im Rathaus zeigt man sich aber positiv überrascht, was mit den nun 60 bis 70 Millionen Euro alles möglich ist: Der VIP-Klub kann kräftig erweitert werden inklusive neuer VIP-Boxen, die Sturm und GAK für die Vermarktung dringend brauchen; auch eine Erweiterung der Fan-Kapazitäten ist drin. Das alles wurde am Freitag bei einem Termin zwischen Stadt und Fußballklubs auf den Tisch gelegt. Was jetzt noch fehlt: das wirtschaftliche Betreiberkonzept.

Stadionausbau: Je geringer die Kosten, desto billiger die Pacht danach

Sturm und GAK sollen das ausgebaute Stadion ja gemeinsam pachten und betreiben. Sie kennen jetzt die technischen Rahmenbedingungen, aus denen man die finanziellen Möglichkeiten ableiten kann. Sämtliche Vermarktungsrechte sollen ja bei den Vereinen liegen, die dafür aber eine Pacht zahlen müssen. Deren Höhe wiederum orientiert sich an den Ausbaukosten: je billiger der wird, desto geringer kann die Pacht ausfallen.

Das Land, das medial via Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Vize Manuela Khom (ÖVP) zugesagt hat, dieselbe Summe wie die Stadt in die Hand zu nehmen, ist bei all dem noch nicht dabei. Man warte, bis ein fertiges Konzept vorliege, heißt es stets. Mitte Mai könnte es so weit sein.

Offiziell Absage gibt es noch keine, aber niemand rechnet mehr mit einem Beschluss vor der Wahl

Und trotzdem rechnet niemand mehr damit, dass das vor der Wahl noch in einen Beschluss mündet; offiziell absagen will es freilich auch noch niemand. Die rechte Landesregierung wird aber der linken Stadtkoalition keinen Erfolg in letzter Sekunde „schenken“ und die Stadt wird nicht ohne formal fixe Zusage des Landes einen Planungsbeschluss fassen, der alleine schon bis zu zehn Millionen ausmachen dürfte.

Bedeutet: Die Stadiondebatte geht abermals in die Verlängerung. Jetzt fällt es allen Beteiligten auf den Kopf, dass die damals frische Rathaus-Koalition mehrere Jahre sinnloserweise ein Grundstück für ein zweites Stadion gesucht hat, nur um sich selbst nicht entscheiden zu müssen.

Die Spitzen bei Sturm und GAK haben sich auf den neuerlichen Zeitverlust schon länger eingestellt, trotzdem ist diese Vertagung nicht ohne Risiko. Wer weiß, welche Koalition nach der Wahl am Ruder sein wird – und ob dann die Dinge, die man nun paktiert, nachher noch gelten. Oder ob man wieder von vorne beginnen muss. Die Geschichte der Stadiondebatte lehrt: Der Grazer Stadtpolitik ist da alles zuzutrauen.