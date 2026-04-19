Seit 2006 steht der in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela beheimatete Verein a-ZONE für interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle von Kunst und Kultur, regionaler Geschichte sowie Forschung. „Über 20.000 Besucher wurden in diesem Zeitraum durch vielfältige künstlerisch-wissenschaftliche und kulturhistorische Formate erreicht“, informiert Obmann Zdravko Haderlap. Nach 20 Jahren Tätigkeit der a-ZONE lässt sich eine klare Bilanz ziehen: „Die a-ZONE ist mehr als eine Kulturinitiative: Sie ist ein Raum, in dem Menschen, Geschichte(n) und die Zukunft einer historisch einzigartig geprägten Region auf besondere Weise zusammenfinden.“

© Verein a-zone

Ausgangspunkt und zentrales Wirkungsfeld ist der Vinkl-Hof vom Zdravko Haderlap im Ort Leppen/Lepena, von dem aus zahlreiche regionale und internationale Initiativen, Projekte und Kooperationen entstanden sind und entstehen. Einen Schwerpunkt der a-ZONE stellen seit 2021 auch die wissenschaftlich-künstlerischen Projekte zur „Lesbarkeit der Landschaft“ dar, die in ihrer Vielschichtigkeit neue Maßstäbe in der Region sowie darüber hinaus gesetzt haben und immer noch setzen.

Im Auftrag der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela beschäftigt sich eine von der a-ZONE ins Leben gerufene Initiative mit dem Pilotprojekt „Transformator“ als regionalem Gedächtnis- und Transformationsraum. Auf der Grundlage des gegenwärtig entwickelten Prototypen, zusammengefasst an einem Ort, erhalten unter anderem die Gemeinde selbst erstmalig eine von der Bevölkerung mitgestaltete Chronik, die vielen Kur-, Wander- und Bildungsgästen eine Informationsplattform und die Bildungseinrichtungen des Landes einen Lern- und Bildungsort zum zweisprachig geprägten Lebensraum Südkärnten.