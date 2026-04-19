„Unser Weihnachtswunder ist wirklich wahr geworden“, strahlt Lisa Bohinc. Die 31-Jährige führt den „Nah und Frisch“-Markt in St. Margarethen bei Knittelfeld. Es ist der letzte Nahversorger in der 2660-Einwohner-Gemeinde – zugleich Lebensmittelgeschäft, Post, Trafik, Lottoannahmestelle und sozialer Treffpunkt.

Kurz vor Weihnachten ging an einem Wochenende der Motor der Kühlung kaputt, entdeckt wurde der Ausfall nach einem Feiertag am Montag erst an einem Dienstag. Der Schaden war enorm: Feinkost, Milch und Käse mussten fast zur Gänze entsorgt werden. Wirtschaftlich ein Fiasko für die junge Kauffrau, die das Geschäft nach dem Konkurs ihres Vorgängers erst im Februar 2024 übernommen hatte. Eine Versicherung gab es nicht, das Schicksal des Nahversorgers und seiner sieben Mitarbeiterinnen stand auf der Kippe.

Das Geschäft ist zugleich sozialer Treffpunkt in St. Margarethen © KLZ / Sarah Ruckhofer

Nach dem Bericht der Kleinen Zeitung über das bittere Schicksal schwappte eine Welle der Hilfsbereitschaft über Lisa Bohinc hinweg: „Es war wirklich unglaublich, wir haben so viel Positives erfahren! Das ganze Dorf hat mitgeholfen, uns zu retten.“ Große Unterstützung sei von der Gemeinde gekommen, „die Landjugend hat uns einen Scheck überreicht, die regionalen Lieferanten sind uns entgegengekommen. Alle hatten Verständnis“, schildert die Chefin.

Besonders gerührt ist sie von den vielen Kundinnen und Kunden: „Die Leute sind gekommen, um Christkindl zu spielen. Sie haben Platten bestellt – nicht nur zu Weihnachten, sondern jetzt zu Ostern wieder.“ Der Tenor: „In unserem Ort braucht es ein Geschäft. Ich merke jetzt, dass den Leuten sehr bewusst ist, was wir bieten.“ Seit Eintritt des Schadens würde deutlich mehr gekauft werden, „gerade direkt danach hatten wir einen höheren Tagesumsatz. Die Kunden sind bewusst gekommen, weil sie dankbar sind für die Nahversorgung.“

Alles Produkte der Feinkost mussten entsorgt werden: „Ich wollte kein Risiko eingehen“, erklärt die Kauffrau © KLZ / Sarah Ruckhofer

Dankbar ist auch Lisa Bohinc: „Unser Geschäft ist definitiv gerettet, alle Mitarbeiterinnen können bleiben.“ Was allerdings für gröbere Irritationen sorgte, war ein Bericht eines Gratis-Onlinemagazins aus Graz vor einigen Tagen. „Wir wussten nichts davon, und es klang so, als müssten wir zusperren. Das ist definitiv nicht der Fall“, betont Lisa Bohinc.