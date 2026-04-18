Auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern ist neben der Villa Rikli am Stadtrand von Wolfsberg eine dreigeschoßige Anlage mit 16 Eigentumswohnungen geplant. Der Baustart für das millionenschwere Wohnprojekt hätte schon im Vorjahr erfolgen sollen, doch es kam letztlich zu Verzögerungen, „um alle behördlichen Auflagen zu erfüllen. Inzwischen ist die Baubewilligung vorhanden und die Wohnungen sind seit Februar 2026 auf dem Markt“, sagt der studierte Jurist Bernhard Spörk aus Wolfsberg, der das Projekt gemeinsam mit seinem Bruder Christian Spörk – ein Baumeister, Immobilientreuhänder und Architekt – umsetzt, dessen „Spörk und Partner Bauträger GmbH“ mit Sitz in Wien als Projektentwickler und Bauherr auftritt.

Das Wohnprojekt ist am rot markierten Bereich neben der Rikli-Villa geplant © Markus Traussnig

Immobilienmakler Charly Kostmann, der diese Wohnungen vermarktet, freut sich über das Interesse. „Die Leute sind aufgrund der wirtschaftlichen Situation wieder investierfreudiger. Der Trend geht hin zur Schaffung von Wohnungseigentum, weil die Leute nun auch wieder leichter Kredite bekommen“, sagt Kostmann. Dem kann Bernhard Spörk nur zustimmen: „Wir merken das vor allem in Wien, dass der Immobilienmarkt anzieht, seit die Zinsen gesunken sind und die Finanzierung einfacher geworden ist. In Wien haben wir alleine heuer schon sechs Wohnungen verkauft. Beim Immobilienmarkt in Wolfsberg wird nun sicher auch die Koralmbahn für einen Aufschwung sorgen.“

Von links: Bernhard Spörk, Immobilienmakler Charly Kostmann und Christian Spörk © Bettina Friedl

Wie viele der geplanten Wohnungen im Rikliweg bereits verkauft sind? „Sagen wir so: Wenn noch zwei Wohnungen verkauft sind, ist der Baustart gesichert“, antwortet Kostmann. Laut Spörk ist der Baustart im Herbst 2026 geplant, nach einer 14-monatigen Bauzeit sei mit der Fertigstellung zu rechnen. Der Immobilienexperte merke eine verstärkte Nachfrage nach zentrumsnahen Flächen. „Diese haben in letzter Zeit aufgrund der sehr hohen Spritpreise zusehends an Bedeutung gewonnen. In zentrumsnahen Lagen ist es sogar möglich, dass sich Familien ein Auto einsparen“, streicht Kostmann den Vorteil einer zentralen Lage hervor. Auch die Nähe zur Natur sei Wohnungskäufern wichtig. „Das ist der Vorteil einer Wohnanlage im Lavanttal, weil wir hier eine hohe Lebensqualität haben und in der Bezirksstadt Wolfsberg ist vor allem auch die Infrastruktur mit LKH, Schule und Einkaufsmöglichkeiten sowie mit der Verkehrsanbindung an die Autobahn und an den Zug perfekt“, so Spörk.

4700 bis 5200 Euro pro Quadratmeter

Die Quadratmeterpreise für das Wohnprojekt in Ziegel-Massivbauweise mit begrüntem Flachdach sowie einer Tiefgarage mit 29 Stellplätzen und Besucherparkplätzen im Freien bewegen sich zwischen 4700 und 5200 Euro. Erhältlich sind Wohnungsgrößen zwischen 67 und 150 Quadratmetern, wobei alle mit Balkon beziehungsweise die Erdgeschoßwohnungen mit einer Gartenfläche ausgestattet sein werden. Zugefahren wird zu den Wohnungen über den Rikliweg, geheizt wird mittels Luftwärmepumpe.

„Spörk und Partner“ hat 2012 mit dem Bau von Wohnprojekten begonnen, seit Jahren liegt der Fokus auf Wien. Mit dem Projekt im Rikliweg geht es zurück zu den Wurzeln. Vor zwei Jahren hat die Firma der Brüder die an die Villa Rikli angrenzende 4200 Quadratmeter große Parzelle mit bereits gewidmeter Baufläche gekauft. Diese hat Margarethe Simak als Besitzerin der Villa Rikli noch zu Lebzeiten im Jahr 2017 ihrer einstigen Pflegerin geschenkt. „Das darauf befindliche Haus bleibt bestehen und hat inzwischen glückliche neue Besitzer gefunden“, sagt Kostmann.

Schicksal der Villa

Die Villa Rikli selbst hat Margarethe Simak als wohlhabende Wolfsbergerin nach ihrem Tod im Jahr 2021 der Stadt Wolfsberg vererbt. Die Auflagen: Die Villa ist für kulturelle oder soziale Zwecke zu nutzen, verkauft werden darf sie durch die Gemeinde nicht. Doch nachdem mindestens eine Million Euro investiert werden müssten, was die Gemeinde aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage nicht aufbringen kann, wird das gelbe Schmuckstück im Rikliweg vorerst „nur“ erhalten, um es nicht dem Verfall preiszugeben. Um Margarethe Simak zu ehren, hat die Gemeinde das Grab auf dem evangelischen Friedhof in Wolfsberg zum Ehrengrab ernannt.