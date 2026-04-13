Im Dezember 2024 sind Lajos Csíkos (57) und Zoltan Kiraly (52) mit ihrem gesamten Hab und Gut von Ungarn nach St. Andrä ins Lavanttal gezogen. Mit neuer Hoffnung und viel Mut im Gepäck eröffneten sie im Juni 2025 ihr Blumengeschäft „Lazo Silk & Blumen“. Als Liebespaar stießen sie in Ungarn auf viele Herausforderungen. Hinzu kamen i mmer mehr Gesetze, wie das „Propaganda-Gesetz“ von 2021, das Sichtbarkeit von Homosexualität als „schädlich“ für Kinder einstuft.

Dass diese und weitere Gesetze nun Geschichte sein werden, hoffen neben den beiden Männern auch viele tausend Ungarinnen und Ungarn, die sich am 12. April gegen Viktor Orbán und für Péter Magyar als Ministerpräsident entschieden. Denn sein Programm trägt den Titel „Grundlagen eines funktionierenden und menschlichen Ungarns“.

Das erste Mal Hoffnung verspürten Csíkos und Kiraly bereits bei der Autofahrt von Kärnten nach Ungarn, einen Tag vor den Wahlen. Denn auch sie haben ihre Stimme abgegeben: „Wir haben auf der Autobahn sehr viele Autos mit ungarischen Kennzeichen gesehen. In uns entstand die Hoffnung, dass auch sie, so wie wir nach Ungarn fahren, um etwas in diesem Land zu ändern.“ Doch auch ein Gefühl von Sorge machte sich auf dieser Fahrt breit. „Wir hörten die ganze Zeit ungarisches Radio und was dort verbreitet wurde, war absolute Propaganda und „Fake-News“. Über Brüssel, Magyar oder den Ukraine-Krieg – es war ekelhaft. Auch am Tag der Wahlen liefen solche Aussagen im Fernsehen, Radio und auf Social Media weiter“, berichtet das Paar.

Péter Magyar gewinnt die Wahlen in Ungarn © IMAGO/Attila Husejnow / Sopa Images

Doch nicht nur die beiden, auch viele Wählerinnen und Wähler hielten an ihrer Stimme fest und diese lautete Péter Magyar. „Die Zahlen haben für sich gesprochen: ein Ende von Orbán. Wir standen zu 100 Prozent hinter unserer Wahlentscheidung“ Als die Ergebnisse von Minute zu Minute eine deutliche Richtung aufzeigten, befand sich das Paar in der Heimatstadt von Lajos, einer ländlichen Gegend Ungarns. Zusammen mit Freunden und deren Kindern veranstalteten sie ein Barbecue. „Wir konnten die Freiheit und Freude spüren, auch fernab von Budapest, wo viele Leute auf der Straße eine große Party feierten“, freuen sich die beiden. Die Nächte davor konnte Zoltan kaum schlafen, denn „wir haben über zehn Jahre auf dieses Ergebnis in Ungarn gewartet.“

Mit Freunden in Ungarn © KK/Privat

Neben all der Freude schwingt ein Gefühl von Angst mit. „Die Regierung von und mit Viktor Orbán verschwindet nicht von heute auf morgen. Viele haben noch genügend Mitspracherecht und die Anhängerschaft ist nach wie vor groß. Magyar hat eine große Aufgabe vor sich und so wie überall sind die ersten 100 Tage entscheidend. Aber wir sind hoffnungsvoll, dass nun der Frieden in Ungarn und ein Miteinander einkehren“, betont Kiraly der auch erklärt, dass all die Propaganda erst aus den Köpfen vieler Menschen verschwinden muss und das Zeit brauche.

Hoffnung haben Kiraly und sein Partner auch für ihre Community, die LGBTQ+. Dafür zitiert Kiraly einen Auszug aus der Rede von Péter Magyar: „Ein Land, in dem niemand stigmatisiert wird, weil er anders denkt als die Mehrheit. Ein Land, in dem niemand stigmatisiert wird, weil er andere Menschen auf andere Weise liebt als die Mehrheit.“ Auch wenn die alte Heimat von Lajos Csíkos und Zoltan Kiraly am 12. April Geschichte geschrieben hat, wollen sie nichtsdestotrotz in ihrer neuen Heimat Kärnten bleiben. Denn auch wenn sich hoffentlich einiges ändern wird, braucht das Zeit. Und diese Zeit wollen sie vom Lavanttal aus beobachten.