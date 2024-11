Klotzige Einfamilienhäuser, die möglichst nahe an die Promenade rücken, mehrgeschoßige Wohnbauten in Seenähe, unfertige Wohnprojekte. Rund um den idyllischen Klopeiner See wird die Verbauung zunehmend zum Problem. Die Gemeinde St. Kanzian steht vor einem Dilemma, weil der Baustopp, der 2022 erlassen worden ist, um den Begehrlichkeiten an Wohnraum rund um den See Herr zu werden, im Mai 2025 ausläuft. In dieser Zeit waren nur touristische Projekte und die Errichtung von Hauptwohnsitzen erlaubt. Doch wie man an der Bautätigkeit erkennen kann, gab es auch in diesen Fällen genügend zu tun.