Mit hochkarätigen Musikern macht die Initiative „Kultur am Berg“ seit über zwei Jahren zu Beginn jeder Jahreszeit auf sich aufmerksam: Im März, Juni, September und Dezember – jeweils zum Jahreszeitenwechsel – verwandelt sich die Pfarrkirche Pölling in einen Konzertsaal. Angesichts der musikalischen Größen waren die Konzerte stets ausverkauft.

Dem Saxofonisten Edgar Unterkirchner, der mit seiner Frau und seinem Sohn in Pölling lebt, ist es als künstlerischer Leiter der Initiative gelungen, für das nächste Konzert eine noch nie dagewesene, neue Kombination zu finden: Unterkirchner wird gemeinsam mit der portugiesisch-österreichischen Sängerin Sandra Pires und begleitet vom Domorganisten Klaus Kuchling aus Klagenfurt Lieder und Musik zum Winterbeginn, aber auch Weihnachtslieder aus Kärnten und aller Welt zum Besten geben.

International anerkannt

„Das Winterkonzert wird es in doppelter Ausführung in der Pfarrkirche Pölling geben, und zwar am 20. und am 21. Dezember, jeweils um 19 Uhr“, verrät Unterkirchner, der sich als vielfach international ausgezeichneter Musiker und Komponist einen Namen gemacht hat. Er lernte die mittlerweile in Grafenstein wohnhafte Sandra Pires, die als Musicaldarstellerin bekannt ist und den Amadeus Austrian Music Award in der Sparte „Künstlerin Pop/Rock“ gewonnen hat, bei einem gemeinsamen Auftritt in Klagenfurt kennen. 2021 gewann Pires übrigens in einem Babyelefanten-Kostüm „The Masked Singer Austria“, einer Fernsehshow auf Puls 4. Karten für das einzigartige Konzert gibt‘s um 20 Euro in der Buchhandlung „San Damiano“ in Wolfsberg.