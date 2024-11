Vor wenigen Tagen hat der Elektronikhändler „Media Markt“ ein Outlet im Einkaufszentrum „Tenorio“ am Bahnhofplatz in Wolfsberg eröffnet – und zwar in der angrenzenden Geschäftsfläche, die aufgrund des Umzugs von Tom Tailor innerhalb des Einkaufszentrums Anfang November frei geworden ist. Dort kann man Restposten, Ausstellungsstücke, Einzelstücke sowie B-Ware um bis zu 50 Prozent günstiger ergattern.

Von Fernsehern über Toaster und Kaffeemaschinen bis hin zu Staubsaugern und elektrischen Zahnbürsten: Die vergünstigte Ware gibt‘s montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr. Das Outlet soll es bis Ende Februar geben.