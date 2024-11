Vor 14 Jahren haben sich Reinhold Hatz (51) und Angela Dinauer (41) zum ersten Mal getroffen. „Ich habe damals beim Kolomonimarkt gearbeitet und wir sind am Parkplatz ins Gespräch gekommen“, erinnert sich Angela Dinauer. Richtig kennengelernt haben sich die beiden dann eine Woche später im Wolfsberger Parkcafé. „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden“, ist sich das Liebespaar einig. Hatz brachte seinen Sohn Tobias, der heute 17 Jahre alt ist, in die Beziehung mit. „Wir haben von Anfang an viel als Familie miteinander unternommen“, blickt das Paar zurück. Mittlerweile haben die beiden auch einen gemeinsamen 10-jährigen Sohn namens Jakob.