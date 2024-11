Mondi Frantschach, Teil des global führenden Verpackungs- und Papierunternehmens Mondi, beteiligt sich zum zweiten Mal aktiv an der Kampagne „Orange The World“ der Vereinten Nationen. Die Kampagne erstreckt sich jährlich vom 25. November, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, bis zum 10. Dezember, dem „Internationalen Menschenrechtstag“.

Die Aktion hat das Ziel, weltweit an diesen 16 Tagen ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, indem Gebäude in orangefarbenem Licht erstrahlen. Mondi Frantschach sorgt dafür, dass der mit Hackschnitzeln gefüllte Silo am Holzplatz in orangefarbener Beleuchtung erstrahlt. Zusätzlich wurden zwei Transparente an der Packer Bundesstraße B70 angebracht, um die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Anliegen zu lenken.

Elisabeth Wuggenig, Head of HR Mondi Frantschach, betont die Bedeutung der Kampagne: „Die ‘Orange The World’ Kampagne der Vereinten Nationen bietet eine einzigartige Möglichkeit, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser globalen Bewegung zu sein und unseren Beitrag zu leisten, indem wir unseren Silo am Holzplatz in orangefarbenem Licht erstrahlen lassen.“

Die „Orange The World“ Kampagne sei ein Aufruf zum Handeln und zur Solidarität, um das Bewusstsein für die weitverbreitete Problematik der Gewalt an Frauen zu schärfen. Mondi Frantschach habe es sich im Rahmen des Mondi Aktionsplans MAP2030 zum Ziel gemacht, den Frauenanteil zu erhöhen und Arbeitsplätze für handlungsfähige Mitarbeiterinnen in vielen Werksbereichen zu schaffen - von Lehrlingen über die Instandhaltung bis zur Produktion.