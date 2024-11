Ein verheerender Großbrand vernichtete in der Nacht auf den 28. September die 8000 Quadratmeter große Lebek-Halle in Wolfsberg, in der eine Woche später die Indoor-Spielewelt „Jump and Play“ vom Gastropärchen Josef und Eva Berglitsch eröffnet hätte. „Mitansehen zu müssen, wie in kürzester Zeit ein hart erkämpfter Lebenstraum kurz vor der Eröffnung komplett zerstört wird, ist unbeschreiblich. Mit Herzblut, hunderten Stunden voll Hingabe und mit Mitwirkung aller Freunde, Bekannten und Professionisten errichteten wir einen Ort für unsere kleinsten Mitbürger. Nun ist alles zerstört. Aber nicht nur unser Traum wurde zerstört, leider gibt es mehrere Betroffene“, spielt das Gastro-Ehepaar Berglitsch auf die weiteren Mieter der Halle an, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen.