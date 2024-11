Als heuer im März am Reiterhof Stückler in St. Margarethen bei Wolfsberg ein neues Restaurant eröffnet hat, präsentierte Besitzer Andreas Stückler mit Ralph Kollnitzer als Küchenchef eine Koryphäe hinter dem Herd. Der gebürtige Feldkirchner hat davor im Vier-Hauben-Restaurant „Kräuterreich by Vitus Winkler“ in Salzburg oder im Schloss Schauenstein in der Schweiz gearbeitet, dessen Küche mit drei Michelin-Sternen und 19 Punkten gekrönt ist.