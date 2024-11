Welcher Motorsportfan träumt nicht, einmal in einer ganz besonderen und zentralen Position das Rallye-Feeling hautnah mitzuerleben, wenn sich die besten Piloten der Welt mit ihren PS-starken Bolliden auf Wald- und Wiesenwegen im gepflegten Driftwinkel nervenaufreibende Fights liefern? Julia Joham aus Schiefling hat es geschafft, als Sicherheitsverantwortliche ein Teil dieser leidenschaftlichen Rallye-Community zu werden. In dieser Funktion war die 30-Jährige bei der „Central European Rally“, wo sich die weltbesten Rallye-Fahrer in der Dreiländerregion zwischen Deutschland, Tschechien und Österreich trafen, um in spannenden Wertungsprüfungen gegeneinander anzutreten und um wichtige WM-Punkte zu kämpfen. „Als Sicherheitschefin war es meine Aufgabe zu kontrollieren, ob alle Vorschriften eingehalten werden. Nach einer Kontrollfahrt mit dem Safety-Car erteilte ich dann die Startfreigabe“, sagt Joham.