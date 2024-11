„Es waren wunderschöne Wochen mit viel Sonnenschein in Mauritius“, erzählen der gebürtige Lavanttaler Walter Jarz (68) und die gebürtige Gailtalerin Alexandra Unterweger (41). Denn am 30. Oktober 2024 haben die beiden im Inselstaat im Indischen Ozean standesamtlich in einem Strandhotel geheiratet. „Wir haben die Reise bereits letztes Jahr am Silvesterabend geplant, ohne zu wissen, was daraus wird. Im Mai wurde dann klar, dass wir den Schritt gehen werden“, erzählt Jarz.