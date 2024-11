„Man muss etwas für die Zukunft des Dorfes machen“

In viermonatiger Bauzeit wurden die Sanierungsarbeiten an der Pfarrkirche sowie des Zu- und Umbaues des Pfarrhofes in St. Michael abgeschlossen. Anton Heritzer hat sich dafür besonders engagiert und wurde für seine Verdienste von der Diözese Gurk ausgezeichnet.