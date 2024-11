Im Sommer 2010 wurde das Unternehmen „Dkob Kachelofen“ in Gleisdorf bei Graz gegründet. Mittlerweile gibt es Standorte in Kapfenberg, Eisenstadt und seit Kurzem auch einen Schauraum in der Alten Straße 3 beim Haustechnikpark in Wolfsberg. Angeboten wird eine große Bandbreite im höheren Preissegment, bestehend aus Schweden- und Kaminöfen, Kamineinsätzen, Kombinationsöfen und Ofenanlagen, die moderne mit traditioneller Technik vereinen. Viele Anlagen davon sind wassergeführt. Zum Angebot hinzu kommen Herde und Tisch- und Aufsatzherde. „Wir verarbeiten unterschiedliche Materialien, die modern ausgerichtet sind. Dazu gehören beispielsweise verbrannte Holzoberflächen und ausgefallene Designs. Es gibt jedoch auch traditionelle Variationen“, weiß Gründungsmitglied David Gangl.