Mit einer großen Gästeschar feierte die Rutter Immobilien Gruppe am 21. November die Neueröffnung des Einkaufszentrums Euco in Wolfsberg. Die Eigentümer und Geschäftsführer Stefan Rutter und Christian Harisch luden dafür in das neue Restaurant „Lavanty“, das Szene-Gastronom Manuel „Manni“ Wutscher betreibt, der dabei tatkräftig von seiner Lebensgefährtin Carmen Rosenfelder unterstützt wird.

Mit den geladenen Gästen wurde der nach acht Monaten Bauzeit abgeschlossene Umbau des ältesten Einkaufszentrums im Lavanttal gefeiert. Stefan Rutter, der ein gebürtiger Völkermarkter ist, betonte in seiner Ansprache seine regionale Verbundenheit: „Wer in den 70er-Jahren in Wolfsberg oder Völkermarkt aufgewachsen ist, kennt das: Als Kind war für mich der Besuch vom Euco wie das Betreten einer Kathedrale: Es gab eine schier unendliche Auswahl, wie heute auf Amazon. Als ich dann 40 Jahre später gefragt wurde, ob unsere Firma dieses Einkaufszentrum übernehmen will, war das für mich wie ein Nachhause-Kommen. Wir wurden mit sehr viel Herzlichkeit aufgenommen“, sagte Rutter, der mit seiner Firma über 40 Einkaufszentren und Fachmarktzentren in ganz Österreich betreibt.

Stefan Rutter, Manuel Wutscher und Arno Riedl (von links) © KLZ / Bettina Friedl

Abgesehen vom vor einigen Jahren modernisierten Bereich, in dem die Apotheke und Bank untergebracht sind, blieb kaum ein Stein auf dem anderen. „Für das Euco hat sich durch den Umbau sehr viel geändert und es war nicht leicht, die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb umzubauen“, gestand Rutter, der allen Beteiligten dankte. Nach der Segnung des Einkaufszentrums durch den katholischen Stadtpfarrer Christoph Kranitzky und die evangelische Pfarrerin Renate Moshammer ließen sich die Gäste – Mitarbeiter des Euco sowie Vertreter von Baufirmen und Politik – vom Essen im „Lavanty“ verwöhnen.

Ab April wurde das 1972 errichtete Einkaufszentrum von der Rutter Immobilien Gruppe um über zehn Millionen Euro komplett modernisiert. Nach und nach haben die umgebauten Geschäfte neu eröffnet: Der Adeg-Markt von Arno Riedl, das Café Kaputtschino von Max und Maria Kainz, der Blumenladen „bunt + grün“ von Marion Spörk, die Trafik von Eva Maria und Adrijan Grässl, die Handybörse und das Reisebüro hitreise.at. Neu angesiedelt haben sich die Optikerkette „sehen!wutscher“ sowie die Drogerie „dm“ und „Fressnapf“, wobei die letzten beiden am 21. November neu eröffnet haben. „In unseren Zentren wollen wir uns auf das tägliche Einkaufen konzentrieren und bemühen uns um Ergänzungen hinsichtlich des Branchenmixes. Wir sind froh, neue Partner für das Euco gefunden zu haben“, so Rutter.

Das „Lavanty“ bei Nacht © KLZ / Bettina Friedl