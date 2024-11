Sie sind ein eingespieltes Mutter-Sohn-Gespann, das hinter dem Familienunternehmen „Lavanttaler Nudl Dudl“ steht: Sandra Tatschl (48) und ihr Sohn Andreas Murg (29) aus Wolfsberg. Beide sind gelernte Köche und haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Der 2022 gegründete Betrieb hat die Industriestraße verlassen und eine neue Bleibe gefunden: Und zwar in der Alten Straße 2 bei der Rami-Kreuzung in Kleinedling. Seit 19. November wird dort ausgekocht. „Die Lage hier direkt an der Packer Straße ist traumhaft. Wir bieten immer dienstags bis freitags von 11 bis 13 Uhr ein Mittagsmenü mit Suppe und Hauptspeise um 12,90 Euro an“, sagt Andreas Murg. Das Essen kann entweder vor Ort konsumiert – im neuen Lokal stehen 30 Sitzplätze zur Verfügung – oder mitgenommen werden. „Unser Lokal kann auch für Feiern gebucht werden“, fährt Murg fort.

Nudeln aller Art

Der Name „Nudl Dudl“ kommt daher, dass „unser Hauptaugenmerk auf einer großen Vielfalt an speziellen Nudelvariationen liegt, die wir mit ganz viel Liebe und Hingabe täglich frisch zubereiten“, erklärt Sandra Tatschl. Angefangen von der traditionellen Kärntner Nudel bis hin zur Kletz‘n Nudel oder der vegetarischen Variante mit Tomaten und Mozzarella. Die Nudel-Variationen, Lebalan sowie Suppeneinlagen sind beim Adeg im Euco, in der „Bunten Box“ in Frantschach sowie im Schutzhaus auf der Koralpe erhältlich.

Bestellt werden können auch Partybrezen, Brötchen und Finger Food – mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch. Das Mutter-Sohn-Duo bietet außerdem Catering für bis zu 200 Personen an, sowohl mit kalten als auch mit warmen Speisen.