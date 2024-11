Mehrere Jahre lang waren Walter und Ivett Makula aus St. Paul im Lavanttal die Pächter der Freiländerhütte auf der Hebalm. Wegen der dort stehenden Windräder hat sich das Ehepaar dazu entschieden, die Hütte zu verlassen. „Der Windpark dort hat uns gestört und wir wollten deshalb nicht mehr länger bleiben“, sagt Walter Makula, der vielen unter dem Namen „Nudl“ bekannt ist. Nun haben sie den nächsten Schritt gewagt und die „Nudl Hütte“, die davor zehn Jahre zugesperrt war, vor Kurzem in Aich 7 in St. Paul eröffnet. Der Name selbst leitet sich von der Familiengeschichte von Walter Makula ab, denn seine Familie betrieb vor vielen Jahren eine Nudelfabrik in einem Hammerwerk in St. Paul.