Aktuell schließen die Schülerinnen und Schüler der LFS-Buchhof in Wolfsberg nach der dreijährigen Ausbildung mit dem Facharbeiter in Betriebs- und Haushaltsmanagement und mit der Ausbildung zum Sozialbetreuungsberuf für Heimhilfe ab. Neben der Berechtigung zum Führen eines landwirtschaftlichen Betriebs kann ab dem Schuljahr 2025/26 im Zuge der Ausbildung auch der neue Schwerpunkt Kleinkinderzieherin/Kleinkinderzieher und Tagesmutter/Tagesvater ab dem zweiten Schuljahr gewählt werden. Voraussetzung dafür ist ein positiv abgeschlossenes erstes Schuljahr. „Der Unterricht und die Inhalte sind in unseren Gegenständen schon im regulären Lehrplan vorhanden. Unterrichten werden unsere Lehrer von der Schule, in gewissen Fächern übernehmen das Lehrer von der Elementarpädagogik. Die Schüler erlangen somit drei Berufsabschlüsse“, weiß Barbara Hasenbichler, Abteilungsvorständin der LFS St. Andrä-Buchhof.

Schulleitung LFS St. Andrä-Buchhof: Direktor Herbert Brunner und Abteilungsvorständin Barbara Hasenbichler © Fotografie Gutschi

In Kooperation mit der Abteilung 6 - der Unterabteilung Elementarpädagogik und dem Institut für Bildung und Beratung (IBB) soll dieser Schwerpunkt an vier Standorten in Kärnten angeboten werden. Neben den Schulen in Althofen, Ehrental und Litzlhof ist der Buchhof der einzige Standort mit diesem Angebot in Unterkärnten. „Damit wollen wir dem Fachkräftemangel, vor allem im ländlichen Raum, entgegenwirken“, ergänzt Hasenbichler. Neben Unterrichtsfächern wie rechtliche Grundlagen, Kindersicherheit, Gesundheitsförderung, Pädagogik und Konfliktregelung werden auch 120 Praxisstunden, im Zuge des Schulpraktikums, in Kindergärten absolviert. Nach bestandener Abschlussprüfung, einer Projektarbeit und Präsentation sind die Schüler ausgebildete Kleinkinderzieher und Tagesmütter und daher berechtigt in Kindergärten zu arbeiten. Wer sich ein Bild über den neuen Ausbildungsschwerpunkt machen will, hat am 21. November ab 16 Uhr in der LFS Buchhof die Möglichkeit dazu, alle Informationen einzuholen. Interessierte können sich zusätzlich unter der Nummer 04352/ 2417 melden.