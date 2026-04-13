Der Dachstuhl des Hotels Klosterbräu im Zentrum des Tiroler Tourismusorts Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) ist Montagabend in Vollbrand geraten. Meterhohe Flammen stiegen auf, dichter schwarzer Rauch war weithin zu sehen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat die Landeswarnzentrale gegen 20 Uhr einen AT-Alert für die lokale Bevölkerung ausgelöst.

Die Bürger wurden laut einer Aussendung des Landes ersucht, im Nahbereich alle Fenster, Türen und Dachluken zu schließen. Menschen sollten darüber hinaus das Ortszentrum von Seefeld meiden. Zudem sei die Bevölkerung aufgefordert, im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Elf Feuerwehren kämpften indes gegen die Flammen an. Laut ersten Informationen war der Betrieb beim Ausbruch des Brandes geschlossen. Es sollen aber Bauarbeiten durchgeführt worden sein.