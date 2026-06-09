Der Grazer Familienbetrieb setzt seinen Expansionskurs fort: In der Sailergasse 46 in Leibnitz gibt es nun Brot, Kaffee und Snacks aus eigener Produktion. Angeboten werden am neuen Standort unter anderem Bio-Sauerteigbrot, Gebäck, Kaffee aus eigener Rösterei, Frühstücksvariationen, warme Mittagssnacks und Süßes. Für Gäste stehen Sitzplätze im Innenbereich sowie im Freien zur Verfügung, Geöffnet ist täglich.

„Wir wollen ein guter Gastgeber sein und die Erwartungen unserer Gäste im besten Fall übererfüllen“, sagt Martin Auer anlässlich des Starts in der ersten südsteirischen Filiale.

Vom Familienbetrieb zur starken Marke

Die Geschichte der Bäckerei reicht bis ins Jahr 1936 zurück. Seit 2011 führt Martin Auer den Betrieb in dritter Generation weiter.

Derzeit zählt das Unternehmen 46 Standorte, vor allem in Graz und Umgebung. Weitere gibt es in Gleisdorf, Lieboch, Wien und Kärnten. Unternehmenssitz ist das Atelier am Grazer St. Peter Gürtel, wo sich auch Backstube, Rösterei und Vollkorngetreidemühle befinden.