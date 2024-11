Nachdem sich Bernhard Jandl Ende 2023 nach 15 Jahren als Pächter vom Restaurant „Anfora“ am St. Andräer See verabschiedet hat, wurde von der Gemeinde ein neuer Pächter gesucht. Doch die Suche beziehungsweise die Verhandlungen mit der einzig in Frage kommenden Bewerberin scheiterten letztlich und so hat die Gemeinde die Räumlichkeiten umgebaut und heuer selbst betrieben.

Entstanden ist das „See-Bistro“, wie die Gemeinde den Gastrobetrieb in der Freizeitanlage nennt. 15.000 Euro wurden laut Stadtrat Jürgen Ozwirk (FPÖ) in die Küche und Infrastruktur investiert. Angeschafft wurden auch neue Möbel – sowohl für den Bereich im Inneren mit 15 Sitzplätzen, als auch für die 55 Sitzplätze auf der Terrasse. Die Sommersaison über war das Bistro mit Selbstbedienungsbereich geöffnet, nun startet die Gemeinde einen neuen Anlauf: Ein Pächter wird gesucht.

2024 hat die Gemeinde das See-Bistro auf Selbstbedienungsbasis betrieben © KLZ / Bettina Friedl

6000 Euro Jahrespacht

„Die Stadtgemeinde St. Andrä möchte den Gästen in der Freizeitanlage St. Andräer See ein familienfreundliches Buffet mit einem guten und preislich attraktiven Angebot bieten“, heißt es in der neuen Ausschreibung der Stadt. Der Pachtbeginn ist spätestens mit 1. Mai 2025 angegeben, die Pachtdauer für drei Jahre. Der neue Pächter hat das See-Bistro während der Badesaison von Anfang Mai bis Mitte September täglich offen zu halten. Verlangt wird eine jährliche Netto-Pacht von 6000 Euro, weiters will die Gemeinde eine Kaution in der Höhe von 6000 Euro haben.

Schriftliche Bewerbungen sind bis 18. Dezember möglich, interessierte Personen können sich für nähere Informationen und einen Besichtigungstermin an Erwin Klade, Betriebsleiter der Freizeitanlage St. Andräer See, wenden – und zwar unter der Nummer (0 43 58) 27 10-56. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird mit den einzelnen Bewerbern ein Konzeptgespräch geführt, heißt es abschließend in der Ausschreibung.