Weinpresse, Rebler, Dampfpresse und viele Behälter für die Weinlese stehen in einem Raum. In einem anderen sorgen spezielle Kühlungen dafür, dass die Weine bei einer Temperatur von 18 Grad Celsius vergären und die Aromen im Wein erhalten bleiben. Das Obst- und Weinbauzentrum in St. Andrä im Lavanttal ist sehr gut ausgerüstet. Immerhin werden dort nicht nur rund 5000 Liter Wein jährlich produziert, sondern auch bis zu 1000 Menschen ausgebildet und beraten.