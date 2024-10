Über 2300 Cocktailbars und 700 Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum standen für die Bewertung durch die Falstaff-Community zur Wahl. Die insgesamt 850 Cocktailbars und 440 Weinbars mit den besten Bewertungen haben es in diesen Guide geschafft. Die Besten der Besten ergeben sich sowohl aus den Abstimmungen dieses Votings sowie der Expertise der Falstaff-Fachjury.

„Südliche Leichtigkeit hat nördlich der Alpen noch nie geschadet. Daher ist es nur bedingt ein Verlust, wenn Day Drinking mit Stil das nächtliche Um-die-Häuser-Ziehen sukzessive ablöst“, sagt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam über die neue Barkultur. Wenn es um die Bar-Trends 2025 geht, sei statt des schummrigen Tresen-Ecks nach Mitternacht das italienische Konzept einer „Caffè Bar“ gefragt: ein nahezu ganztags geöffneter Erlebnisraum, der ein breites Publikum anspricht.

„Damit haben sich zugleich auch die Erwartungshaltungen vervielfacht: Vom gemütlichen Stehachterl über italienisch inspirierte Aperitivi, klassische Highballs bis zum flüssigen Pendant des ,Fine Dinings‘ geschieht alles im anziehenden Neon-Glanz der drei magischen Buchstaben B-A-R.“, so Rosam. Was dabei auffällt und gerade bei Kärntens Nähe zu Italien verwundert: In den Bars im südlichsten Bundesland dürfte das noch wenig angekommen sein. Denn keine einzige der österreichischen Top 15-Bars befindet sich laut Falstaff-Voting in Kärnten. Das Bundesland muss auch den vorletzten Platz unter allen Bundesländern verschmerzen, denn die Höchstwertung gab es „nur“ 91 Punkte. Noch weniger erhielt lediglich die Burgenländische Spitzen-Bar (89 Punkte) - was natürlich den Erfolg der Kärntner Spitzen-Bars nicht schmälert (Ergebnisse siehe unten).

Beste Bewertungen: Die nationalen Top 3

1. Platz ex aequo „Tür 7“ und „Dino’s Apothecary Bar“ (beide Wien) mit 96 Punkten

2. Platz ex aequo „Halbestadt“, „Josef Cocktailbar“ und „The Sign Lounge“ (alle Wien) mit 95 Punkten

3. Platz ex aequo „Burdock“ (Salzburg) und „The Bank Bar im Park Hyatt“ (Wien) mit 95 Punkten

Top 5 Kärnten

Das Wohnzimmer (Klagenfurt) mit 91 Punkten

Jack Rabbit (Weißensee) mit 91 Punkten

Schlossbar – Hotel Schloss Seefels (Pörtschach) mit 91 Punkten

Schlossbar Charly Walker im Hotel Schloss Velden (Velden) mit 91 Punkten

Salon Bökermann (Velden) mit 90 Punkten

Die besten Wein- und Cocktailbars Österreichs im Überblick.