Österreich ist bekannt für seine wunderschönen Gastgärten, die Einheimische und Touristen gleichermaßen begeistern. Ob gemütlich und urig oder modern und schick – Gastgärten bieten eine einzigartige Möglichkeit, Mahlzeiten in entspannter Atmosphäre unter freiem Himmel zu genießen. Ein Gastgarten ist mehr als nur ein Platz zum Essen. Es ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Entspannung. Hier können Sie den Alltag hinter sich lassen, die Sonne genießen und die Seele baumeln lassen. Egal ob in der Stadt, auf dem Land oder in den Bergen – ein Besuch im Gastgarten verspricht immer ein besonderes Erlebnis.

In der Nominierungsphase konnte uns die Falstaff-Community ihre Favoriten aus den Bundesländern verraten. Anschließend konnten Sie zwei Wochen lang einmal pro Tag für Ihren Lieblings-Gastgarten abstimmen. Jetzt sind die Stimmen gezählt und die Sieger stehen fest – und der schönste Gastgarten ist demnach jener der Hafenstadt, das „Le Garage“, in Klagenfurt.

Auch Plätze zwei und drei bleiben mit „magdas“-Lokal und dem Restaurant Maria Loretto in der Landeshauptstadt.