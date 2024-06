Seit Anfang Juni erstrahlt das Cityhotel am Domplatz wieder im neuen Glanz und geht seiner Bestimmung nach – Gästen aus aller Welt bietet das Boutiquehotel eine gemütliche Unterkunft in zentraler Lage der Landeshauptstadt. Die Gastronomie im Erdgeschoß des geschichtsträchtgen Hauses haben die neuen Hotel-Betreiber Patrick Quantschnig und Andrea Rathofer extern vergeben und damit Philipp Titze und Georg Kohlweiss die Chance geboten, ihren Traum vom eigenen Restaurant zu verwirklichen. In wenigen Tagen soll es auch so weit sein: Im „Zweierlei“ werden Hotelgäste und auswärtige Gourmetfreunde kulinarisch verwöhnt werden.