Ernährungsexperten haben es schon immer gewusst: Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es versorgt mit der nötigen Energie, kurbelt die Hirnfunktion an und soll (wenn man sich darauf beschränkt) angeblich schlank machen. Ein kollektives Frühstück im Familienkreis macht einfach Spaß. Doch die schönste Art des morgendlichen Essens ist, entspannt auf einer Sonnenterrasse an einem Kärntner See zu sitzen, die Morgensonne zu genießen, sich vom reichhaltigen Frühstücksbuffet zu bedienen, oder sich bedienen zu lassen. Da ist man dann dem Schlaraffenland ein gutes Stück näher gerückt. Frühstücken bis die Mittagsglocken läuten, liegt absolut im Trend. Statt am Abend groß auszugehen, wählt man immer öfter den frischen Morgen. Viele Restaurants und Hotels an die Seen servieren auf ihren Terrassen ein morgendliches Mahl auch für auswärtige Frühstücker, das alle Stückerln spielt. Seeblick inklusive. Eine Auswahl.