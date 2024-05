So etwas hat es noch nie gegeben und wird es laut Veranstalter auch nie wieder geben: Das Technikmuseum Historama in Ferlach verwandelte sich für einen Abend in ein goldenes Pop-up-Restaurant. Bei „Golden Bubbles“, der Auftaktveranstaltung der Kulinarikreihe See.Ess.Spiele, haben sich die Gäste auf eine besonders genussvolle Reise begeben, organisiert von der Region Wörthersee Rosental.

Der Abend begann mit Aperitif und erlesenen Häppchen beim Bahnhof in Ferlach, bevor die Gäste mit der historischen Dampflok „Adele“ weiter zum Technikmuseum fuhren. Dort erwartete sie eine Live-Kochshow in sechs Akten, bei der insgesamt elf renommierte Köche in Teams zusammenarbeiteten, um ein kulinarisches Feuerwerk zu entfachen.

Die Köchinnen und Köche

1. Gang – kalte Vorspeise: Marcel Vanic vom Casinorestaurant die Yacht und Hubert Wallner vom Gourmetrestaurant Hubert Wallner.

2. Gang – spezielle Bubble Tea Suppe: Helmut Leitner von Werzers Badehaus und Janin Baumann vom Electric Garden.

3. Gang – warme Vorspeise: David Bachmann vom Parkhotel Pörtschach und Stefan Sternad vom Gasthaus Messnerei Sternberg.

4. Gang – Fisch: Renate Wrann vom Seehotel Europa.

5. Gang – Hauptspeise: Richard Hessl vom Hotel Schloss Seefels und Thomas Eichwald vom Hubertushof.

6. Gang – Dessert: Ines Frank vom Restaurant Soleo und Thomas Gruber vom Schlosshotel Velden.



Bei der ausverkauften Veranstaltung machten die Köche jeden Gang zu einem Highlight und begeisterten die Gäste. Für einen Genuss für die Ohren sorgten auch die Darbietungen des Opernstudios der Volksoper Wien. Mit Jaye Simmons, Rafael Salas Chía und Pablo Santa Cruz konnten drei hochkarätige Künstler gewonnen werden.

Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental: „Die Auftaktveranstaltung der See.Ess.Spiele hat gezeigt, welch außergewöhnliches kulinarisches Potenzial die Region zu bieten hat. Diese Veranstaltung eröffnet den Beginn einer faszinierenden und außergewöhnlichen Reise durch die kulinarische Vielfalt am Wörthersee.“ Bis zum 12. Mai laden die elf teilnehmenden Restaurants zu weiteren Veranstaltungen zum Thema Schaumwein unter dem Titel „Bubbles at the Lake“ ein.