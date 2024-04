Auf fast 70 Prozent schnalzte die Inflation in der Türkei im März in die Höhe. Und die Stimmung in der Bevölkerung rumort. Das kräftige Lebenszeichen der Opposition bei den Kommunalwahlen letzten Sonntag werte er als Zeichen dafür, dass „die Wirtschaftspolitik der Regierung in Zweifel gezogen wird“, sagt Gerhard Lackner, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Istanbul. Er ist aber zuversichtlich: „Der Schalter ist umgelegt, langsam lassen sie die Luft aus dem Ballon.“ Doch noch explodieren die Preise.