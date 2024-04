Zwei Millionen Einwohner, so viele wie Wien, hatte Istanbul 1970. Heute sind es 16, laut inoffiziellen Schätzungen sogar 20 Millionen. Ein enormes Wachstum, das die Stadtverwaltung vor ebensolche Herausforderungen stellt. In Ataköy steht eine der modernsten und größten Kläranlagen der Türkei. Sie befindet sich in einem auf dem Reißbrett geplanten Stadtviertel, in ihr wird das Abwasser von 2,4 Millionen Menschen gereinigt. Errichtet wurde die Kläranlage von der damaligen EVN-Tochter WTE. In einer Stadt mit explodierendem Bevölkerungswachstum, die von Bosporus und Marmarameer umspült wird, ist Abwasserbehandlung eine ähnlich große Herausforderung wie Müllsammlung und -behandlung.