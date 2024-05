Draußen in den Beach Clubs dröhnen die Bässe um die Wette, drinnen im „Fiesta Beach Resort“, einem kleinen Boutique-Hotel mit nur 22 Zimmern, geigt der Veldener Mario Tassotti als neuer General Manager und Haubenkoch auf. Der Chef persönlich ruft heute zu Barbecue am Pool. Tiger Prawns, das Kilo 12 Euro billig, und fangfrischer Wolfsbarsch um 8 Euro das Kilo landen bei gefühlten 40 Grad am noch heißeren Holzkohlengrill.