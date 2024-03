Die Pizza, ein Gericht, das seinen Ursprung zwar in Italien hat, hat sich längst über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht und ist auch in Österreich zu einem echten Kulturgut avanciert. Von klassisch bis kreativ, von Neapel-inspiriert bis New York Style, die Vielfalt der angebotenen Pizzen in Österreich ist beeindruckend. Seit den ersten Pizzerien in den 1960er-Jahren hat sich viel getan, und heute zählt die Pizza zu den Lieblingsspeisen der Österreicherinnen und Österreicher.

In jeder Ecke des Landes, von Wien bis Vorarlberg, gibt es eine Vielzahl an Pizzerien, die mit ihrem einzigartigen Charme und ihren köstlichen Kreationen locken. Doch welche dieser zahlreichen Lokale serviert die Pizza, die nicht nur geschmacklich, sondern auch in Punkto Ambiente und Service überzeugt? Wer schafft es, die traditionelle italienische Gastfreundschaft mit österreichischem Flair zu vereinen und ein rundum perfektes Pizza-Erlebnis zu bieten?

Fünfter Platz für den „Kuckuck“

In der einwöchigen Nominierungsphase konnte die Falstaff-Community ihre Favoriten aus den Bundesländern verraten. Im darauffolgenden Voting konnten sie einmal pro Tag für Ihre Lieblings-Pizzeria abstimmen. Nun sind die Stimmen gezählt und die Sieger stehen fest. In Tirol schaffte es die Pizzeria „Magari a Pizza“ aus Brixlegg auf den obersten Stockerlplatz. Die Pizzeria „Kuckuck“ in Matrei landete den respektablen fünften Platz.