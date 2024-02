Österreich hatte ein Problem: Die Top-Küche des Landes wurde dem internationalen Publikum großteils verschwiegen. Was Österreich fehlte, war ein Gourmet-Guide, in dem Top-Restaurants global auf einer Karte aufscheinen. Es fehlte der Michelin Guide, der den Spitzenrestaurants Sterne verleiht. Vor einem Jahr schrieb das Branchenmagazin „Kalk und Kegel“ zum erschienenen Guide Michelin Main Cities of Europe, in dem nur Salzburg und Wien vorkommen, von der geheime Liste der nicht vergebenen Michelin Sterne und der daraus resultierenden Schande für das Tourismusland Österreich.