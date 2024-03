Die Freude beim Sizilianer Calogero „Carlo“ Calabro und seiner Ehefrau Gertraud ist groß: Die Betreiber der Pizzeria „Don Carlo“ am Herzog-Bernhard-Platz 8 in Völkermarkt wurden nämlich erneut beim „falstaff“-Voting zur „beliebtesten Pizzeria in Kärnten“ gewählt. Schon 2022 und 2017 konnte sich das Ehepaar über den Titelgewinn freuen. „Wir sind sehr stolz und bedanken uns bei allen, die für uns abgestimmt haben“, freut sich Calabro. Der Sieg war recht knapp, mit 23 Prozent liegt nämlich die „Villa Lido“ in der Wörthersee-Ostbucht auf Platz zwei und hat somit nur einen Prozent weniger als die Pizzeria „Don Carlo“. Platz drei holte sich die Villacher „Villa Meschik“. Der „Teigkeller“ aus Bleiburg/Pliberk belegt den vierten Platz, vor der Kühnsdorfer Pizzeria „Bella Italia“.

Teig nach Familienrezept

Doch was macht die Pizza von den Calabros so besonders? „Wir verarbeiten den Teig nicht sofort und bereiten ihm nach einem Familienrezept mit wenig Germ zu“, sagt Calabro, der die Pizzen gemeinsam mit einem langjährigen Koch zubereitet. Das Mehl stamme beispielsweise auch aus Italien. „Wir arbeiten mit qualitativ hochwertigen Produkten. Das merken unsere Gäste.“ Aber auch die Nudelgerichte, von denen viele selbst gemacht werden, seien sehr gefragt.

Seit 30 Jahren befindet sich die Pizzeria „Don Carlo“ in Völkermarkt. „Im Sommer wollen wir eine Jubiläumsfeier abhalten“, verrät Calabro. Zuletzt wurden neben dem Boden auch die Toiletten erneuert.