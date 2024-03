„Wir nehmen heuer 3,8 Millionen Euro in die Hand, um für den Bezirk wichtige Straßenabschnitte sowie Brücken zu sanieren – von der Waidischer Straße (L 103) bis hin zur Seeberg Straße (B 82)“, informiert Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Landesweit werden 52,3 Millionen Euro investiert, um Straßen, Brücken, Radwege und Stützmauern auf einen modernen Stand zu bringen. „Kärnten ist ein Land der Pendler, umso wichtiger sind konsequente Investitionen in sichere Straßen. Denn ihr Zustand ist für den Wirtschaftsstandort zentral“, meint Gruber.

Millionen fließen in Straßen

Im Bezirk Völkermarkt sollen 14 Baumaßnahmen durchgeführt werden. Eine davon ist die Waidischer Straße (L 103) in der Gemeinde Gallizien. In den letzten Jahren wurden bereits zwei Kilometer saniert. Im heurigen Sommer ist der letzte Abschnitt an der Reihe, der sich vom Gasthof Kaiser bis zur Einbindung der Rosentalstraße (B 85) über eine Länge von 1,4 Kilometer erstreckt. Die Fahrbahn wird in dem Bereich durchgefräst, die Entwässerung adaptiert und abschließend asphaltiert. Der Kostenpunkt: Rund 380.000 Euro. Insgesamt wurden seit 2019 rund 2,3 Millionen Euro in die Instandsetzung der Waidischer Straße investiert.

Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) © Büro LHStv. Gruber

Auch in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach/ Železna Kapla-Bela rücken wieder die Baumaschinen an. Bereits 2022 und 2023 wurden zwei Abschnitte der Schaidasattel Straße (L 108) — insgesamt knapp zwei Kilometer— erneuert. Rund eine Million Euro wurde somit in die Instandsetzung der Landesstraße bereits investiert. Heuer folgt die Instandsetzung des dritten Abschnittes. Kostenpunkt: 400.000 Euro. Der Baustart ist mit Frühsommer angesetzt.

Die Schaidasattel Straße in Eisenkappel-Vellach © Gemeinde Eisenkappel-Vellach

Auch die Seeberg Straße (B 82) zwischen Rechberg und Zauchen wird saniert. Im Vorjahr wurde bereits mit den Arbeiten an dem ersten Abschnitt der Landesstraße begonnen und eine Randbalkensanierung samt Austausch vom Leitschienensystem durchgeführt. Die Sanierung eines weiteren Randbalkenabschnittes sowie der darunterliegenden Stützmauer ist spätestens im kommenden Herbst geplant. Kosten: 400.000 Euro. Auch an der Trögerner Straße — genauer gesagt an der Potokgraben- und Pristounigbrücke — sind Maßnahmen geplant. Die beiden über 40 Jahre alten Holz-Stahl-Brücken weisen erhebliche, altersbedingte Schäden auf und müssen erneuert werden. Besonders betroffen ist der Tragwerksbereich. Im Vorjahr haben die Instandsetzungsarbeiten begonnen, die insgesamt 400.000 Euro betragen. Heuer werden die Arbeiten fortgeführt.

Die Seeberg Straße (B 82) in Bad Eisenkappel-Vellach wird saniert © Gemeinde Eisenkappel-Vellach

Bauarbeiten sind ebenfalls in der Gemeinde Neuhaus/Suha geplant. Die knapp 60 Jahre alte Talbrücke (Hollauf-Brücke) muss heuer instandgesetzt werden. An der Brücke, die an der Bleiburger Straße (B 81) liegt, werden Fahrbahnübergänge, Fahrbahnaufbau sowie die Brückenrandbalken erneuert. Im Zuge der Arbeiten wird auch ein Teil der Bleiburger Straße saniert. Bereits 2021 wurde ein knapp ein Kilometer langer Abschnitt der B 81 saniert, im Jahr 2022 folgte der zweite Abschnitt. Rund 900.000 Euro wurden bisher investiert. Für die Fahrbahnsanierung und Instandsetzung der Brücke wurden rund 950.000 veranschlagt. Die Bauzeit dauert von Juni bis Oktober.