Die Pizza, ein Gericht, das seinen Ursprung zwar in Italien hat, hat sich längst über die Grenzen hinaus einen Namen gemacht und ist auch in Österreich zu einem echten Kulturgut avanciert. Das Gourmet-Magazin „Falstaff“ sucht derzeit wieder die beliebtesten Pizzerien des Landes. In der Nominierungsphase konnten die Lieblings-Lokale genannt werden – zehn pro Bundesland schafften es in die Voting-Phase, die noch bis 4. März aktiv ist.

In Kärnten schafften es drei Pizzerien aus dem Bezirk Völkermarkt unter die Top 10. Eine davon ist die Pizzeria Don Carlo in Völkermarkt, deren Inhaber Gertraud und Calogero Calabro sich bereits 2022 und 2017 über den Titelgewinn „Beliebteste Pizzeria in Kärnten“ freuen konnten. Den Sieg möchte sich aber auch die Pizzeria „Bella Italia da Salvatore“ in Kühnsdorf holen, die 2022 auf Platz zwei landete. Zum ersten Mal ist der Teigkeller aus Bleiburg/Pliberk beim Voting dabei. 2023 gab es kein „Falstaff“-Voting.