Seit Beginn der Wintersaison läuft die Abstimmungsphase des Kleine Zeitung Ski Awards, der diesen Winter erstmals verliehen wird. Zur Jury werden die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung. Bis einschließlich 29. Februar kann noch gevotet werden. Der Wahl stellen sich acht Skigebiete aus Kärnten und Osttirol in den drei Kategorien: „Pistenzauber“, „Family-Fun“ und „Hütten-Feeling“. Die Bergbahnbetreiber, Hüttenwirte und Liftwarte hoffen besonders im „Zielfinish“ bis zum Donnerstag auf besonders kräftige Unterstützung.

Das Skigebiet mit den meisten Stimmen pro Kategorie gewinnt und wird Mitte März bekannt gegeben. In der Saison 2023/2024 zur Auswahl stehen Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen, Goldeck, Katschberg, Klippitztörl, Lienzer Bergbahnen, Nassfeld und Petzen. Ihre Stimme können Sie auf specials.kleinezeitung.at/ski-award abgeben.

Bekannt gegeben wird das Ergebnis am 20. März beim Ski-Award-Event der Kleinen Zeitung in Klagenfurt. Unter all jenen, die nach der Abstimmung auch noch ein Selfie vom eigenen Skitag einschicken, werden Tickets für die Teilnahme an der Preisverleihung verlost. Wer dafür bei der Winter-Foto-Challenge mitmachen möchte, kann über einen per Bestätigungsmail ausgeschickten Link teilnehmen und einfach den persönlichen Schnappschuss im Lieblingsskigebiet samt Beschreibung hochladen.