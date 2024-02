Im Jahr 2021 hat die Familie Tschrepitsch vulgo Hassler aus Ettendorf bei Lavamünd mit „Hosslas Bauernlodn“ das regionale Angebot in der südlichsten Marktgemeinde des Lavanttals erweitert. Zwischen Café Kramer und Friseur Infinity betrieb die Familie einen rund 30 Quadratmeter großen Selbstbedienungsladen. Ob Nudeln, Geschenkkörbe, Knabbergebäck oder Pizza: „In den Regalen standen Produkte von 16 kärntnerischen Betrieben“, informiert Kerstin Tschrepitsch. Mit 29. Februar 2024 wird der Selbstbedienungsladen nun aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Derzeit laufe der Abverkauf mit 20 Prozent. Auch Einrichtungsgegenstände wie ein dreiteiliger Kühlschrank sind zu haben.

Auf „Hosslas“ Produkte müsse man dennoch nicht verzichten. Die Eierhütte in Lavamünd in unmittelbare Nähe zur Bäckerei Hartl wird nämlich wieder aktiviert. Eine weitere Eierhütte gibt es in St. Paul. Auch die Teigwaren werden wie bisher in den verschiedensten Supermärkten erhältlich sein.