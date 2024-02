Ganz schön was los war am Samstag in vielen Kärntner Skigebieten. Auf der Gerlitzen oder in Bad Kleinkirchheim standen die Menschen Schlange, wie Videos auf Social Media zeigten. Kein Wunder: Endlich ist der lange ersehnte Neuschnee da! Das Italientief brachte am Freitag auf den Bergen bis zu 80 Zentimeter Neuschnee. So viel kam etwa auf dem Nassfeld oder der Emberger Alm zusammen. Auch andere Skigebiete präsentieren sich an diesem Wochenende tief verschneit. Auf dem Katschberg wurden 60 Zentimeter, in Heiligenblut 50 Zentimeter und auf der Turracher Höhe 35 Zentimeter gemessen. „Sogar der Osten Kärntens hat auf der Petzen, der Koralpe oder auf dem Klippitztörl noch einige Zentimeter Neuschnee erhalten“, ist die Freude bei den Touristikern, allen voran Kärnten Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner, groß. Denn die frühlingshaften Temperaturen im Februar und die fehlenden Niederschläge brachten einige Liftbetreiber bereits ordentlich ins Schwitzen. Wer bei zehn Grad plus auf Kunstschnee bis ins Tal wedelte, hatte das Gefühl, die Pisten rinnen langsam davon.