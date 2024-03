Über das Vermögen von Karl Siegfried Frager und seiner gleichnamigen Firma „Frager Dach“ in Völkermarkt wurde am 5. März am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das melden der Alpenländische Kreditorenverband und der KSV1870. Nachdem der Schuldner den Betrieb fortführen will, handelt es sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Binnen 18 Monaten will sich Frager mit einer Quote von 20 Prozent entschulden. Die Höhe der Schulden beträgt rund 337.000 Euro, von der Insolvenz sind fünf Dienstnehmer und 18 Gläubiger betroffen. Abzüglich der Vermögenswerte in der Höhe von rund 140.000 Euro ergibt die Überschuldung rund 197.000 Euro.

Der Betrieb mit Gewerbeberechtigung für Dachdecker und Spengler verbunden mit Kupferschmiede befindet sich seit 2010 in Völkermarkt. Als Insolvenzursache wird im Antrag angeführt: „Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen hat vor allem seit 2020, ab dem Zeitpunkt konnte der Schuldner nicht mehr selbst seine Arbeitskraft einbringen, mit hohen Personalkosten und Unwirtschaftlichkeit zu kämpfen. Dazu kamen Mängeleinreden, schlechte Zahlungsmoral sowie Zahlungsausfälle.“ Zum Insolvenzverwalter wurde der Völkermarkter Anwalt Manfred Opetnik bestellt.